.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3800-3850п - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 июля 2022 года 14:17
S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3800-3850п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3800-3850 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего тренда. RSI находится в нейтральной зоне. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Возможен переход индекса широкого рынка к консолидации в узком коридоре. Ближайшая поддержка расположена в диапазоне 3600-3660 пунктов", - отмечают эксперты. Инвесторы продолжают отслеживать момент пика инфляции, подчеркивается в комментарии. Падение нефти и прочих сырьевых товаров из-за опасений рецессии в ходе торгов вторника, возможно, было воспринято участниками рынка как сигнал к замедлению роста цен. В совокупности со снижением доходностей государственных облигаций это вызвало активный спрос на акции высокотехнологичных компаний. "США и Китай провели переговоры после анонсированной Белым домом возможности отменить некоторые торговые сборы с китайских товаров, - обращают внимание аналитики инвесткомпании. - Снижение или отмена пошлин на импорт из КНР способны замедлить рост цен на потребительские товары в США. Однако более актуальной на предстоящих торгах может стать тема вероятности рецессии. Если именно этот фактор окажется в фокусе внимания участников рынка, дальнейший рост рисковых активов будет ограничен. Последний прогноз Bloomberg Economics оценивает вероятность рецессии в США в следующем году в 38%. Еще одним значимым сигналом грядущего экономического спада стало формирование в третий раз с начала года отрицательного спреда между доходностью десяти- и двухлетних казначейских облигаций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
06 июля 2022 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Норникеля" с целью 25726 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Владимир Потанин поднял давно обсуждаемую тему слияния "Норникеля" и "РусАла". Предприниматель заявил, что обе стороны... читать дальше
.06 июля 2022 года 18:46
Sber CIB рекомендует к покупке выпуски ОФЗ с фиксированным купоном серий 26230 и 26236, говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики Sber CIB считают привлекательными ОФЗ с фиксированным купоном со сроком погашения свыше 5 лет, с целью по доходности - 8%. Это бумаги ОФЗ-26230 и ОФЗ-26236. "С... читать дальше
.06 июля 2022 года 18:34
"Финам" рекомендует покупать акции Darden Restaurants с целевой ценой $142,96 за штуку на июль 2023г, что предполагает потенциал роста 20,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Darden Restaurants по итогам 2022 ф. г. улучшил рентабельность чистой прибыли по сравнению с... читать дальше
.06 июля 2022 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PepsiCo Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: $163, говорится в комментарии инвестиционной компании. PepsiCo опубликует финансовый отчет 12 июля... читать дальше
.06 июля 2022 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 50,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд экспертов, потенциальная... читать дальше
.06 июля 2022 года 17:05
Котировки нефти в июле снова нацелятся на отметку $125 за баррель Brent, отмечается в комментарии Sber CIB. Аналитики полагают, что в июле котировки Brent снова нацелятся на отметку $125 за баррель из-за дефицита предложения, а в августе начнут корректироваться на фоне планов ОПЕК максимизировать... читать дальше
.06 июля 2022 года 16:36
"Финам" рекомендует покупать акции Charles River Laboratories International с целью $319,1 за штуку на июля 2023г, что предполагает потенциал роста 43,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Charles River Laboratories International - относительно малоизвестная компания сектора... читать дальше
.06 июля 2022 года 16:09
Вероятно плавное ослабление рубля к концу года, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. "Резкое ослабление рубля последних дней вряд ли сейчас выглядит устойчивым: сильный внешнеторговый профицит (поддерживаемый, с одной стороны, высокими ценами на экспортные товары, а с другой -... читать дальше
.06 июля 2022 года 15:41
Акции "Газпрома" могут подорожать до 250 руб. за штуку в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Акции "Газпрома", явившие российскому фондовому рынку в рамках прошлой недели "казус Газпрома", пытаются реагировать на изменение курса... читать дальше
.06 июля 2022 года 15:10
Снижение реального ВВП США может ускориться во II квартале, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко. "Модель GDPNow ФРБ Атланты, используемая для оценки динамики реального ВВП США, указала на перспективы снижения ВВП США во II кв. на 2,1% в годовом выражении по сравнению с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.