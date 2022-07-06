Инвесторам стоит отказаться от идеи "охоты" за дивидендами - BCS Express

Инвесторам стоит отказаться от идеи "охоты" за дивидендами, будущее за новыми "компаниями роста", говорится в обзоре эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Многие инвесторы в России интуитивно тянутся к дивидендным акциям и из-за этого зарабатывают на своих вложениях меньше, чем те, которые отбирают акции роста. Даже очень широкая корзина из топовых "фишек" с лучшими выплатами проигрывает аналогичной корзине из дивидендных аутсайдеров. Это универсальная закономерность, которая работает на всех рынках. Она объясняется тем, что дивиденды платят из прибыли. Они всегда заложены в стоимость акций и уменьшают их цену, когда выводятся. Последующее закрытие дивидендного "гэпа" не компенсирует этих потерь, - пишет аналитик. - В новой рыночной реальности инвесторам стоит отказаться от идеи охоты за дивидендами. Будущее за теми компаниями, которые сумеют перестроиться, занять чужие ниши и стать новыми компаниями роста. Эта модель не предполагает выплату больших дивидендов, но она может оказаться гораздо прибыльнее, чем та, которую мы видели на рынке ранее".

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