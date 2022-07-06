.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил прогнозную цену акций Chevron до $170,6
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 июля 2022 года 11:31
"Финам" повысил прогнозную цену акций Chevron до $170,6
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Chevron Corp. со $137,5 до $170,6 за штуку, что преимущественно связано с ростом цен на нефть, транслируемым в улучшение финансовых результатов эмитента, сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании. Рекомендация для этих бумаг была также повышена экспертами с "держать" до "покупать". "Котировки акций Chevron за прошедший месяц скорректировались более чем на 19% относительно исторического максимума и сейчас торгуются вблизи февральских значений. При этом цены на нефть остаются на аномально высоком уровне, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост выплат акционерам, а также успешную реализацию ключевых проектов развития. В такой ситуации полагаем, что текущая коррекция создает привлекательную возможность для покупок", - пишет аналитик Сергей Кауфман. Chevron Corp. - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь Exxon Mobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие ВИЭ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-CHEVRON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
06 июля 2022 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Норникеля" с целью 25726 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Владимир Потанин поднял давно обсуждаемую тему слияния "Норникеля" и "РусАла". Предприниматель заявил, что обе стороны... читать дальше
.06 июля 2022 года 18:46
Sber CIB рекомендует к покупке выпуски ОФЗ с фиксированным купоном серий 26230 и 26236, говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики Sber CIB считают привлекательными ОФЗ с фиксированным купоном со сроком погашения свыше 5 лет, с целью по доходности - 8%. Это бумаги ОФЗ-26230 и ОФЗ-26236. "С... читать дальше
.06 июля 2022 года 18:34
"Финам" рекомендует покупать акции Darden Restaurants с целевой ценой $142,96 за штуку на июль 2023г, что предполагает потенциал роста 20,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Darden Restaurants по итогам 2022 ф. г. улучшил рентабельность чистой прибыли по сравнению с... читать дальше
.06 июля 2022 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PepsiCo Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: $163, говорится в комментарии инвестиционной компании. PepsiCo опубликует финансовый отчет 12 июля... читать дальше
.06 июля 2022 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 50,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд экспертов, потенциальная... читать дальше
.06 июля 2022 года 17:05
Котировки нефти в июле снова нацелятся на отметку $125 за баррель Brent, отмечается в комментарии Sber CIB. Аналитики полагают, что в июле котировки Brent снова нацелятся на отметку $125 за баррель из-за дефицита предложения, а в августе начнут корректироваться на фоне планов ОПЕК максимизировать... читать дальше
.06 июля 2022 года 16:36
"Финам" рекомендует покупать акции Charles River Laboratories International с целью $319,1 за штуку на июля 2023г, что предполагает потенциал роста 43,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Charles River Laboratories International - относительно малоизвестная компания сектора... читать дальше
.06 июля 2022 года 16:09
Вероятно плавное ослабление рубля к концу года, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. "Резкое ослабление рубля последних дней вряд ли сейчас выглядит устойчивым: сильный внешнеторговый профицит (поддерживаемый, с одной стороны, высокими ценами на экспортные товары, а с другой -... читать дальше
.06 июля 2022 года 15:41
Акции "Газпрома" могут подорожать до 250 руб. за штуку в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Акции "Газпрома", явившие российскому фондовому рынку в рамках прошлой недели "казус Газпрома", пытаются реагировать на изменение курса... читать дальше
.06 июля 2022 года 15:10
Снижение реального ВВП США может ускориться во II квартале, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко. "Модель GDPNow ФРБ Атланты, используемая для оценки динамики реального ВВП США, указала на перспективы снижения ВВП США во II кв. на 2,1% в годовом выражении по сравнению с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.