"Финам" повысил прогнозную цену акций Chevron до $170,6

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Chevron Corp. со $137,5 до $170,6 за штуку, что преимущественно связано с ростом цен на нефть, транслируемым в улучшение финансовых результатов эмитента, сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг была также повышена экспертами с "держать" до "покупать".

"Котировки акций Chevron за прошедший месяц скорректировались более чем на 19% относительно исторического максимума и сейчас торгуются вблизи февральских значений. При этом цены на нефть остаются на аномально высоком уровне, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост выплат акционерам, а также успешную реализацию ключевых проектов развития. В такой ситуации полагаем, что текущая коррекция создает привлекательную возможность для покупок", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Chevron Corp. - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь Exxon Mobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие ВИЭ.

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