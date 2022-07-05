Рубль вернется в диапазон 57-58 руб./$1 уже на этой неделе - "Мои Инвестиции"

Рубль вернется в диапазон 57-58 руб./$1 уже на этой неделе, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Пара USD/RUB во вторник показала резкий рост, поднявшись до отметки 62 руб./$1, ослабление рубля за день достигало 12%. Движение курса рубля в последние три дня очень напоминает рост пары USD/RUB в период с 25 по 27 мая. Ослабление рубля в конце мая не было устойчивым - уже 30 мая пара доллар-рубль сильно упала, отыграв обратно почти половину роста. Кончилось все обновлением минимумов и достижением отметки 50,01 руб./$1", - отмечают эксперты.

Они полагают, что и в этот раз произойдет нечто подобное: "Мы не видим на рынке ни факторов, ни игроков, которые могли бы надолго вызвать ослабление рубля, пока импорт не восстановился. Даже в случае если Минфин или ЦБ начнут официальные интервенции, они вряд ли превысят $3 млрд в месяц, в то время как профицит торгового баланса России составляет, по нашим подсчетам, около $20 млрд".

Избыток валюты на рынке от экспорта никуда не делся, считают аналитики телеграм-канала. Они ожидают, что уже на этой неделе пара USD/RUB вернется к 57-58 руб./$1, а в конце июля, под рекордные налоговые выплаты, попытается обновить минимумы года.

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