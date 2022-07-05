Краткосрочно вероятен рост цен акций биотехнологических компаний США еще на 6-7% - BCS Express

Вероятен рост котировок акций компаний биотехнологического сектора на американском фондовом рынке еще на 6-7% в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Сектор биотехнологических компаний после падения более чем на 55% от максимумов февраля прошлого года начал демонстрировать опережающие темпы роста, констатирует аналитик.

"Ранее нами было рекомендовано обратить внимание на бумаги данного направления: из компаний крупной капитализации - Vertex Pharmaceuticals и Incyte Corp. Обе компании имеют стабильные денежные потоки от продажи своих блокбастеров, и стоимость их акций торговалась ниже справедливых значений. Инвесторы рассматривали такие компании, как защитные бумаги из сектора здравоохранения, и активно покупали на фоне падения "широкого рынка", - пишет Покровский. - Что касается убыточных биотехов малой капитализации, то из рекомендованных прибавили Arrowhead Pharmaceuticals, Karuna Pharmaceuticals, Global Blood Therapeutics. Основным драйвером роста данной подгруппы сектора была сильная техническая и фундаментальная перепроданность - ужесточение финансовых условий было полностью заложено, и часть бумаг стала очень привлекательна для формирования позиций. В целом, как и характерно для данного направления, сектор двигали отдельные позитивные корпоративные события, вроде M&A сделок, и новости, связанные с прохождением фаз исследований".

"На то, что рынок очень сильно распродал данный сектор и инвесторам стоит обратить на него внимание, может указывать несколько косвенных факторов. На конец июля около 86 биотехов, входящих в индекс Nasdaq Biotech, торговались ниже балансовой стоимости своих средств. А общая оценка по форвардному мультипликатору P/E, если взять ETF Small Cap US, куда входят большинство мелких биотехнологических компаний, опустилась до значений откуда ранее происходили развороты", - указывает эксперт BCS Express.

"Если рассматривать краткосрочную картину, то ожидаю продолжения локального ралли в секторе еще на 6-7%, после чего может начаться коррекция. Incyte сохраняет потенциал для среднесрочного роста, а три небольших биотеха Arrowhead, Karuna и Global Blood, несмотря на локальный рост, все еще могут быть привлекательны для долгосрочного инвестирования. Интересными также могут быть Crispr Therapeutics, BioMarin и Beam Therapeutics. Очевидно, что несмотря на сильное снижение за последний год, сектор будет одним из самых перспективных с точки зрения долгосрочных вложений. Но необходимо учитывать высокие риски, связанные с направлением", - заключает Покровский.

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