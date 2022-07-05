Котировки акций Tesla могут оказаться под краткосрочным давлением - Инвестбанк Синара

Рост рисков невыполнения производственного плана на 2022 год негативен для котировок акций Tesla в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара" Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной.

Выпуск автомобилей Tesla во 2К22 сократился на 18% к/к из-за продолжительного простоя в Китае, сбоев в цепочке поставок и проблем, связанных с открытием двух новых заводов. Снижение производства в квартальном сопоставлении зафиксировано впервые более чем за два года, констатируют эксперты.

"Мы не меняем свои прогнозы по поставкам и производству автомобилей Tesla на 2022 год, поскольку изначально придерживались более сдержанных оценок, предполагая рост на 43% г/г. Новость мы считаем негативной в краткосрочном плане для акций Tesla, поскольку еще выше становится риск невыполнения компанией собственного плана по производству на этот год. Соответственно, консенсус-прогноз рынка по выручке, прибыли и денежным потокам Tesla на 2022 год окажется, вероятно, излишне оптимистичным", - пишут аналитики банка.

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