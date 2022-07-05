S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3760-3840п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3760-3840 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Попытки S&P 500 перейти к росту на прошлой неделе натолкнулись на сопротивление на уровне 20-дневной скользящей средней. MACD подает неуверенные сигналы к развороту, при этом RSI находится в нейтральной зоне. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена диапазоне 3600-3660 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

Аналитики обращают внимание на данные Bloomberg, согласно которым Белый дом на этой неделе может анонсировать отмену ввозных тарифов на некоторые китайские потребительские товары. Ранее Financial Times сообщала о разногласиях в администрации Байдена по вопросам о тарифах на китайский импорт. Отсутствие единой позиции по этому вопросу может повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

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