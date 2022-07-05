Пара евро/доллар в одном шаге от достижения паритета - BCS Express

Пара евро/доллар в одном шаге от достижения паритета, говорится в комментарии BCS Express.

"Курс пары EUR/USD обновил 20-летние минимумы. Пара опустилась ниже 1,03 впервые с декабря 2002г, теряя в данный момент 1,2%. Растущая инфляция вынуждает развитые страны впервые за долгие годы вступать в серьезную борьбу с ней. И, в отличие от американской, в экономике стран зоны евро начинают проявляться старые болячки, причины которых ощущались еще в прошлые кризисные периоды ввиду долговой нагрузки ряда стран, южной части региона. В Еврозоне монетарные власти не могут позволить себе действовать столь же активно, как в США. ЕЦБ планирует поднять ставку в июле, но при этом будет пытаться выравнивать дисбаланс, возможно покупкой облигаций стран с высоким долгом на средства от погашения облигаций более благополучных стран", - пишут эксперты.

Аналитики инвесткомпании отмечали в апреле, что вероятность достижения паритета доллара и евро растет. Предпосылок для реализации данного сценария, на их взгляд, меньше не становится. "И, скорее, курс даже задержится на какое-то время ниже паритета. Последние данные по торговому балансу Германии выявили наличие проблем в ведущей экономике блока. В стране, которая является традиционно чистым экспортером, был зафиксирован первый месячный дефицит торгового баланса с 1991г", - констатируют стратеги BCS Express.

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