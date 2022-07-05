Инвесторам стоит обратить внимание на акции мобильных операторов - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции мобильных операторов, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Мобильные операторы поймали растущий тренд, что связано с запоздалым влиянием инфляции и повышением тарифов. Более явно этот тренд присутствует пока только в американских бумагах, но с некоторой вероятностью может развиться и на других рынках, включая РФ. Среди зарубежных телекомов, торгуемых в России на СПБ Бирже, основной фаворит - T-Mobile. Также стоит обратить внимание на региональную сеть ATN International, которая с начала года выросла более чем на 20% и на южнокорейскую SK Telecom с дивидендом около 7% в долларах", - указывает аналитик.

Среди российских операторов все основные бумаги в этом году лучше рынка, отмечает Емельянов. Фаворит по динамике, размеру дивиденда и доле положительных рекомендаций - "МТС". Также стоит присмотреться, по мнению эксперта, к "Таттелекому" - на текущий момент это самая недооцененная бумага в отрасли.

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