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05 июля 2022 года 14:03
Инвесторам стоит обратить внимание на акции мобильных операторов - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции мобильных операторов, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Мобильные операторы поймали растущий тренд, что связано с запоздалым влиянием инфляции и повышением тарифов. Более явно этот тренд присутствует пока только в американских бумагах, но с некоторой вероятностью может развиться и на других рынках, включая РФ. Среди зарубежных телекомов, торгуемых в России на СПБ Бирже, основной фаворит - T-Mobile. Также стоит обратить внимание на региональную сеть ATN International, которая с начала года выросла более чем на 20% и на южнокорейскую SK Telecom с дивидендом около 7% в долларах", - указывает аналитик. Среди российских операторов все основные бумаги в этом году лучше рынка, отмечает Емельянов. Фаворит по динамике, размеру дивиденда и доле положительных рекомендаций - "МТС". Также стоит присмотреться, по мнению эксперта, к "Таттелекому" - на текущий момент это самая недооцененная бумага в отрасли. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-СВЯЗЬ-ОПЕРАТОРЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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