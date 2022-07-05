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05 июля 2022 года 13:12
Рубль может отреагировать локальным укреплением на меры по его сдерживанию - "Велес Капитал"
Рубль может отреагировать локальным укреплением на меры по его сдерживанию, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Доллар и евро продолжают укрепление на локальном рынке, отыгрывая ожидания мер по сдерживанию рубля. Дополнительную поддержку американской валюте оказывает индекс доллара, укрепившийся на глобальном рынке до многолетних максимумов (к концу первой половины дня индекс USD поднимался в сторону 106 пунктов). Вместе с индексом доллар демонстрировал заметное укрепление и в паре с евро (+0,9%), однако это не мешало единой европейской валюте расти на российском рынке. Ближе к середине дня доллар на российском рынке преодолел отметку в 58 руб./$1, а евро - был близок к 60 руб./EUR1 (в последний раз обе валюты находились на данных уровнях 14 июня)", - пишет Кравченко. Эксперт отмечает, что участники рынка весьма активно отыгрывают ожидания мер по нормализации курса рубля, при этом фактические шаги по сдерживанию российской валюты могут оказаться не настолько опасными для рубля. В этом случае потенциал дальнейшего "проседания" российской валюты будет либо заметно ограничен, либо рубль и вовсе может отреагировать локальным укреплением на фактические меры по его сдерживанию, полагает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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