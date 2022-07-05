Драйверов для роста цены акций Московской биржи пока нет - BCS Express

Драйверов для роста цены акций "Московской биржи" в среднесрочной перспективе пока нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Торговые обороты на "Московской бирже" ниже в сравнении с предыдущим годом. Несмотря на сравнительно небольшое сокращение активности в совокупности по всем рынкам (-10%), на практике из-за изменения структуры оборотов комиссионные доходы биржи могут чувствительно снизиться. Комиссионные доходы с наиболее просевших рынков облигаций и акций самые высокие. На процентные доходы площадки оказывает давление снижение ключевой ставки ЦБ РФ, сегмент не сможет компенсировать ухудшение комиссионной составляющей. Из позитивного стоит отметить улучшение динамики рынка облигаций по итогам июня. Сегмент поддерживается смягчением монетарной политики Банка России. В среднесрочной перспективе сдержанный взгляд на акции Мосбиржи. Бумаги вряд ли смогут показывать опережающую рынок динамику, драйверов для роста пока нет", - пишет эксперт инвесткомпании.

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