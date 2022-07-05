Переговоры Норникеля и РусАла о слиянии - не повод для покупки их акций на долгосрочную перспективу - "Фридом Финанс"

Переговоры ГМК "Норильский никель" и "РусАла" о слиянии не являются поводом для покупки их акций на долгосрочную перспективу, полагают аналитики "Фридом Финанс".

"Акции "РусАла" и En+ резко пошли вверх в начале торгов 5 июля на новости о том, что "Норникель" может объединиться с Русалом. Ралли в этих бумагах может продлиться до трех дней. Однако, вероятнее всего, затем акции ждет заметная коррекция. Отыгрывать гипотетическую дивидендную историю "РусАл" / En+ слишком рано, уверенности, что миноритарные акционеры получат больше после слияния компаний нет, как нет и определенности в отношении того, состоится ли эта сделка вообще", - отмечают эксперты.

Они уточняют, что "РусАл" и "Норникель" объявили не о слиянии, а только о возможном начале переговоров на эту тему. Однако инвесторы уже бурно реагируют на эти новости. По мнению аналитиков инвесткомпании, можно ожидать дальнейшего стремительного роста акций обеих компаний. Однако для миноритариев в случае объединения значительных плюсов не просматривается. Менеджмент ГМК ранее заявлял о необходимости увеличить инвестпрограмму, что, соответственно, приведет к сокращению свободного денежного потока и дивидендных выплат. "РусАл", со своей стороны, настоял, чтобы его интересы соблюдались в рамках акционерного соглашения. В случае объединения равных прав у "РусАла" и миноритариев уже не будет, подчеркивается в комментарии.

"Объединение, скорее, выгодно обеим компаниям с точки зрения бизнеса. "РусАл" может сохранить надежный источник средств, для "Норникеля" уменьшаются санкционные риски. В то же время пока сложно утверждать, что слияние в итоге состоится. Полагаю, что о некоторых ключевых вопросах, например о структуре управления, сторонам удастся договориться. Однако достижение соглашения по инвестпрограмме и распределению прибыли на данный момент под вопросом. Теоретически слияние может быть заменено новым акционерным соглашением. Инвесторам стоит проявлять осторожность и отыгрывать эту новость как любую другую информацию подобного рода. Не нужно покупать акции с "плечом", следует быть готовыми закрыть позицию через несколько дней или даже часов. В текущей ситуации это принесет больше доходности, чем пассивное ожидание выкупа или дивидендов", - пишут стратеги "Фридом Финанс".

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