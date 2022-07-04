Акции Nike, Paychex и Micron будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Nike, Paychex и Micron будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

"Компания Nike Inc. представила отчетность за I квартал в прошлый понедельник. На постмаркете акции Nike упали на 4%. Квартальный отчет в третий раз подряд выше консенсус-оценки аналитиков. Затраты на вывод бизнеса из России составили до $150 млн. Компания заявила, что относительно легко переживает рост инфляции. Также звучат довольно оптимистичные заявления об устойчивом спросе в США, что опять же не подтверждается квартальными данными. Акции NKE снижаются под 50-дневной скользящей средней. Котировка - $101,2. В районе $97 бумаги могут нащупать уровень поддержки. Пока есть риски спуска акций в район $90", - указывает эксперт.

Провайдер услуг на американском рынке труда Paychex представил отчетность в среду. Показатели дохода превысили консенсус-оценку аналитиков. Квартальная EPS составила $0,81 при выручке $1,14 млрд (консенсус-прогноз: $0,8 и $1,11 млрд). "В середине прошлой недели акции Paychex провалились. Они ушли под среднесрочную трендовую линию. При закреплении выше $118,5 акции могут взлететь в район $124-126", - отмечает Холоденко.

Чипмейкер Micron Technology Inc. представил отчетность в четверг. Результаты оказались смешанными, включая слабый прогноз. "Спрос на компьютеры и телефоны снижается на фоне высокой инфляции, неопределенности в экономике, а также из-за изменения потребительских привычек, - подчеркивает аналитик BCS Express. - По прогнозам Gartner, поставки компьютеров и смартфонов сократятся в этом году на 9,5% и 5,8% соответственно. Сокращение расходов Micron на рост производства поможет сбалансировать спрос и предложение. В пятницу падение бумаг составило 3%. Котировка - $53,65. Есть риски спуска акций в район $50".

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