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04 июля 2022 года 18:28

BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Магнит", "НЛМК", "ЛУКОЙЛ", "РусАл" и "РусАгро".

По мнению аналитиков, акции "Магнита" выглядят интересно в среднесрочной перспективе как ставка на защитный сектор: "Компания работает на внутреннем рынке и слабо зависит от импортных поставок. По итогам I квартала "Магнит" показал одни из лучших результатов в ритейле, LFL-продажи выросли, в то время у большинства конкурентов показатель ухудшился. "Магнит" показывает опережающие сектор темпы роста выручки, в том числе благодаря покупке Дикси. При стабильной ситуации на российском рынке на горизонте ближайших месяцев бумаги могут достичь 5000-5500 руб.".

На взгляд экспертов инвесткомпании, акции "НЛМК" интересны с точки зрения диверсификации портфеля и защиты от ослабления рубля. Компания не пострадала от прямых санкций ЕС, так как слябы, которые ввозит компания в регион, не попали под санкционные ограничения. "У "НЛМК" исторически высокая доля экспортных поставок - 57% по итогам 2021г. Из-за этого в моменте на бумаги давит ослабление рубля, но на горизонте нескольких месяцев валютный курс может стать более благоприятным для компании. При возврате к выплате дивидендов дивдоходность на горизонте 12 месяцев может составить около 15-20%", - отмечают аналитики BCS Express.

Ранее компания представляла прогноз, что во II полугодии выпуск стали в России упадет на 26% к аналогичному периоду прошлого года. Сокращение выпуска у "НЛМК" наверняка будет меньше, чем у других представителей отрасли из-за большей стабильности рынков сбыта, полагают в инвесткомпании. В среднесрочной перспективе есть потенциал восстановления бумаг к 150-160 руб.

Акции "ЛУКОЙЛа" в данное время являются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе, считают аналитики BCS Express: "Важный фактор привлекательности "ЛУКОЙЛа" - щедрая дивидендная политика. Совет директоров компании планирует рассмотреть до конца 2022г вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021г. На наш взгляд, вероятность таких выплат высокая. В течение следующих 12 месяцев дивидендная доходность ожидается около 18%. Байбэк в последнее время не проводится, но если его возобновят, то бумаги могут получить стимул для роста быстрее рынка".

Также в материале инвесткомпании отмечается, что "РусАл" может выиграть в 2022г от дефицита алюминия. "Компания пострадала от санкций за счет снижения поставок глинозема с Николаевского завода и от СП в Австралии, однако эффект на рентабельность ожидается сдержанным, выпадающие объемы получится заместить покупками на мировом рынке. Также стоит отметить, что "РусАл" владеет долей в "Норникеле", который намерен выплачивать дивиденды по итогам 2021г. Это означает, что компания получит приток ликвидности, который можно использовать для дальнейшего снижения долга. В среднесрочной перспективе бумаги могут подняться к 57,5-62,5 руб. за акцию", - пишут стратеги.

Бумаги "РусАгро" на фоне роста цен на продовольственную продукцию также интересны, полагают в BCS Express. "Несмотря на кризисные моменты, спрос на продукцию "РусАгро" остается стабильным. Позитивный момент для группы - участие в программе льготного кредитования отрасли. Благодаря этому даже при росте процентных ставок в РФ негативный эффект на прибыль не такой существенный. При спокойном сентименте расписки "РусАгро" на горизонте нескольких месяцев могут подняться к 1050-1100 руб.", - прогнозируют аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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