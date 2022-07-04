Вероятный безопасный портфель акций на рынке РФ - МТС, Интер РАО, Магнит, Норникель, "префы" Сургутнефтегаза - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на пять российских акций для формирования в настоящее время безопасного портфеля - "МТС", привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза", "Интер РАО", "Магнит" и ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Пока рынки - внешние и внутренний - находятся под давлением, инвесторы наращивают спрос на бумаги с пониженной волатильностью и бетой. Их динамика в среднем нейтральная (в отличие от падающих индексов) либо заметно превосходит "бенчмарки". Те, кто вкладывали в них в начале года, ничего не потеряли или заметно обыграли широкий рынок акций, - пишет аналитик. - В США "лучше рынка" и по динамике, и по волатильности несколько десятков "фишек". Большинство из них торгуются на "СПБ бирже". Пример безопасного портфеля с хорошей диверсификацией: Johnson & Johnson, Coca-Cola Co., Philip Morris International, Dollar General и Dominion Energy. В России аналогичный подход выводит в топ более десятка "фишек". Пять акций, которые смотрятся перспективно на текущий момент (не имеют негативных оценок и рекомендаций на продажу): "МТС", "префы" "Сургутнефтегаза", "Интер РАО", "Магнит" и "Норникель".

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