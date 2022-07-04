Акции Башнефти могут выглядеть устойчивее рынка в ближайшие дни - BCS Express

Акции "Башнефти" могут выглядеть "устойчивее рынка" в ближайшие дни, при этом более интересно выглядят привилегированные бумаги эмитента, считают аналитики BCS Express.

"Решение ГОСА о выплате дивидендов позитивно для динамики цены акций "Башнефти" (дивидендная доходность по обыкновенным акциям по текущим котировкам ожидается на уровне 10,3%, по привилегированным - 13,4%). В ближайшие дни бумаги могут выглядеть "устойчивее рынка". Если выбирать между обыкновенными и привилегированными акциями эмитента, то интереснее выглядят "префы". Это связано как с более высокой дивидендной доходностью, так и с большей ликвидностью привилегированных акций. В средне- и долгосрочном периоде ожидания по акциям преимущественно нейтральные. Высокие цены на нефть могут поддержать бумаги, однако в секторе есть более понятные и прозрачные акции с сопоставимой дивидендной доходностью", - указывают эксперты в комментарии инвестиционной компании.

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