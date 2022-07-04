Рубль, скорее всего, пока останется под давлением на фоне ожиданий квазирыночных мер - BCS GM

Рубль по отношению к доллару, скорее всего, останется под давлением на текущей неделе на фоне ожиданий квазирыночных мер со стороны российского правительства, направленных на ослабление валютного курса, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы не исключаем, что в ответ на эти меры рубль может ослабнуть до 60 руб./$1. В то же время, если мы не увидим каких-либо значительных шагов со стороны правительства, курс рубля может остаться на текущем уровне или немного укрепиться под влиянием внешних торговых потоков", - отмечает эксперт Наталья Лаврова.

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