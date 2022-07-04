Рубль может закрепиться в диапазоне 53-55 руб./$1 на текущей неделе - Sber CIB

Рубль может закрепиться в диапазоне 53-55 руб./$1 на текущей неделе, если не будет объявлено о покупках валюты, говорится в комментарии Sber CIB.

"Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что укрепление курса на 10 руб. обходится бюджету более чем в 1 трлн руб. Он предложил покупать валюту "дружественных стран", чтобы влиять на стоимость доллара и евро к рублю через кросс-курсы. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что власти обсуждают вопрос укрепления российской валюты. На этих новостях рубль от максимумов этой недели ослаб на 10%, - до 54,7 за доллар, и на 18% - до 8,9 за юань - последний сейчас почти единственный кандидат для валютных интервенций", - пишут эксперты.

Как прогнозируют аналитики, из-за корректировки рубля Минфин отложит интервенции на несколько недель. Их применят, если валюта укрепится ниже 50 руб./$1. Это может произойти во второй половине июля, так как в конце месяца экспортёрам нужно будет выплатить крупные налоги (НДД и налог на прибыль) и дивиденды - около 1,8 трлн руб., по оценкам аналитиков.

"Если на этой неделе не будет объявлено о покупках валюты, рубль может закрепиться около 53-55 руб./$1. В противном случае возможно временное ослабление рубля до 57-60 руб./$1. C учётом умеренной ликвидности по паре CNY/RUB (юань/рубль) интервенции могут составить $100-200 млн в день или $2-4 млрд в месяц", - указывают эксперты инвестбанка.

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