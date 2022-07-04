Пара доллар/рубль имеет потенциал для достижения уровня 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Росбанк

Пара доллар/рубль имеет потенциал для достижения уровня 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Росбанка.

"Несмотря на резкий рост волатильности курса рубля в последние дни - коррекция доллар-рубля по отношению к минимальной отметке прошлой недели достигала 5 рублей (интервал 50-55 руб./$1) - мы видим пространство для улучшения краткосрочного прогноза до 65 руб./$1. При этом мы сохраняем среднесрочную направленность курса на диапазон 70-80 руб./$1 на рубеже 2022 - начале 2023гг, отдавая дань попыткам экономического блока правительства вернуть курс к более "справедливому" уровню", - пишут эксперты банка.

По их мнению, формирование курса рубля во 2П22г будет проходить под влиянием уже заложенных процессов (перестройки мировых цепочек поставок и стремления к использованию альтернативных валют при расчетах и размещении средств), однако оно будет неотъемлемо от эндогенных параметров - действий властей и их способности сформировать ожидания участников рынка касательно эффективности ухода от образовавшихся перекосов на валютном рынке (избытка "недружественных" твердых валют и развития сегмента "дружественных" валют).

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