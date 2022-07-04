"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Детского мира" с целью 90,45 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 90,45 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 62,90 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что, несмотря на обилие санкций против российских компаний, "Детский мир" не столкнулся с серьезными трудностями при наполнении магазинов товарами. Текущая мультипликаторная оценка бизнеса находится на исторически низком значении. Учитывая перспективу бизнеса, аналитики считают, что идея покупки с этих уровней может быть как краткосрочной, так и долгосрочной.

"С технической точки зрения бумага демонстрирует разворотные сигналы после выхода из нисходящего тренда. При объеме позиции на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 62,90 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2", - указывают стратеги "Финама".

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