.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски движения валютной пары к отметке 55 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июля 2022 года 12:58
Риски движения валютной пары к отметке 55 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски движения валютной пары к отметке 55 руб./$1 сохраняются, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой неделе обновлял очередные максимумы с 2015г - курс USD/RUB в моменте опускался к 50,01 руб./$1. Тем не менее, неделю он закончил у 54,50 руб./$1. Умеренному ослаблению рубля способствовало окончание налогового периода, очередное смягчение мер валютного контроля (повышение лимита переводов за рубеж до $1 млн), отказ от выплаты дивидендов "Газпромом" (что подразумевает отсутствие конвертации валютной выручки в рубли для выплаты дивидендов), а также вербальные интервенции со стороны представителей Минфина, ЦБ и Минэкономразвития", - отмечают аналитики банка. По их мнению, в первую очередь инвесторы обратили внимание на заявления о возможном начале валютных интервенций с использованием дружественных валют. Сообщается, что подробности предлагаемых мер будут обсуждаться на этой неделе, и их анонс может оказать давление на рубль во второй половине недели. "Пока рубль продолжает слабеть - сегодня курс USD/RUB растет на 1,30% и находится около 55,20 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, в ближайшие дни до анонса действий по сдерживанию рубля курс USD/RUB не будет показывать ярко выраженной динамики, но в связи со слабым спросом на валюту риски его движения ниже 55 руб./$1 сохраняются", - прогнозируют эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
04 июля 2022 года 19:12
Акции Nike, Paychex и Micron будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. "Компания Nike Inc. представила отчетность за I квартал в прошлый понедельник. На постмаркете акции Nike упали на 4%. Квартальный отчет в третий раз подряд выше консенсус-оценки... читать дальше
.04 июля 2022 года 18:28
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Магнит", "НЛМК", "ЛУКОЙЛ", "РусАл" и "РусАгро". По мнению аналитиков, акции "Магнита" выглядят интересно в среднесрочной перспективе как... читать дальше
.04 июля 2022 года 17:57
Вероятный безопасный портфель акций на рынке РФ - МТС, Интер РАО, Магнит, Норникель, "префы" Сургутнефтегаза - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на пять российских акций для формирования в настоящее время безопасного портфеля - "МТС", привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза", "Интер РАО", "Магнит" и ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Пока рынки -... читать дальше
.04 июля 2022 года 17:26
Акции "Башнефти" могут выглядеть "устойчивее рынка" в ближайшие дни, при этом более интересно выглядят привилегированные бумаги эмитента, считают аналитики BCS Express. "Решение ГОСА о выплате дивидендов позитивно для динамики цены акций "Башнефти" (дивидендная доходность по обыкновенным акциям по... читать дальше
.04 июля 2022 года 17:02
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) пока по-прежнему сохраняют нейтральную тактическую оценку российского фондового рынка, сообщается в обзоре. "Мы сохраняем нейтральный взгляд на российский рынок акций в свете низкого сезона, невысокой активности инвесторов, а также разочаровывающих событий в... читать дальше
.04 июля 2022 года 16:31
Цена на газ в Европе будет расти в течение всего июля 2022 года, не исключен подъем до $2200 за тыс. куб. м., считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Газ в ЕС дорожает с середины июня, его стоимость уже превышает $1724 за тыс. куб. м. В первой половине дня 4 июля котировки... читать дальше
.04 июля 2022 года 16:10
Рубль по отношению к доллару, скорее всего, останется под давлением на текущей неделе на фоне ожиданий квазирыночных мер со стороны российского правительства, направленных на ослабление валютного курса, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Мы не исключаем, что в ответ на эти меры... читать дальше
.04 июля 2022 года 15:46
Акции "ЛУКОЙЛа", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и Сбербанка в настоящее время - интересные истории по доступной цене, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов. "На рынке сейчас можно найти достаточно доступные по цене интересные истории. К таковым из нефтегазового сектора... читать дальше
.04 июля 2022 года 15:26
Акции "НОВАТЭКа" остаются для инвесторов интересной дивидендной историей, говорится в комментарии аналитиков "Фридом Финанс". "Бумаги "НОВАТЭКа" дорожают за счет перетока капитала из акций "Газпрома", который разочаровал инвесторов, отказавшись от выплаты дивидендов за 2021 год. "НОВАТЭК" остается... читать дальше
.04 июля 2022 года 15:04
Включение в портфель акций компаний-экспортеров целесообразно даже на фоне дорогого рубля - ITI Capital
Включение в портфель акций российских компаний-экспортеров целесообразно даже на фоне дорогого рубля, отмечается в аналитическом материале ITI Capital. "Даже сейчас, на фоне дорогого рубля, целесообразным выглядит включение в портфель акций экспортоориентированных компаний. Контроль рисков... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.