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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Риски движения валютной пары к отметке 55 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
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04 июля 2022 года 12:58

Риски движения валютной пары к отметке 55 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски движения валютной пары к отметке 55 руб./$1 сохраняются, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе обновлял очередные максимумы с 2015г - курс USD/RUB в моменте опускался к 50,01 руб./$1. Тем не менее, неделю он закончил у 54,50 руб./$1. Умеренному ослаблению рубля способствовало окончание налогового периода, очередное смягчение мер валютного контроля (повышение лимита переводов за рубеж до $1 млн), отказ от выплаты дивидендов "Газпромом" (что подразумевает отсутствие конвертации валютной выручки в рубли для выплаты дивидендов), а также вербальные интервенции со стороны представителей Минфина, ЦБ и Минэкономразвития", - отмечают аналитики банка.

По их мнению, в первую очередь инвесторы обратили внимание на заявления о возможном начале валютных интервенций с использованием дружественных валют. Сообщается, что подробности предлагаемых мер будут обсуждаться на этой неделе, и их анонс может оказать давление на рубль во второй половине недели.

"Пока рубль продолжает слабеть - сегодня курс USD/RUB растет на 1,30% и находится около 55,20 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, в ближайшие дни до анонса действий по сдерживанию рубля курс USD/RUB не будет показывать ярко выраженной динамики, но в связи со слабым спросом на валюту риски его движения ниже 55 руб./$1 сохраняются", - прогнозируют эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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