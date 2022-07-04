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04 июля 2022 года 11:53

Котировки нефти в ближайшие дни будут искать новый справедливый диапазон - BCS Express

Котировки нефти марки Brent в ближайшие дни будут искать новый справедливый диапазон - возможно, между $110 и $120 за баррель, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в конце недели отскочили на фоне сохраняющихся проблем с доступностью топлива во многих регионах мира. Решение ОПЕК+ не стало неожиданностью, но текущая динамика производства в альянсе заставляет сомневаться в том, что добычу удастся оперативно нарастить. С другой стороны, мы видим большое внимание к теме мировой экономики, которая рискует свалиться в рецессию на фоне рекордной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США. Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром торговались примерно на прежних уровнях. Вероятно, в ближайшие дни котировки будут искать новый справедливый диапазон, который может оказаться где-то между $110 и $120 за баррель", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА


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