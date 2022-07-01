Дивидендные отсечки и сезон отчетностей могут помешать росту рынка акций РФ в июле - "Велес Капитал"

Дивидендные отсечки и сезон отчетностей могут помешать росту российского рынка акций в июле текущего года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок с фундаментальной точки зрения в июле, особенно во второй половине месяца после основных дивидендных отсечек (в частности по "Газпром нефти", "Башнефти", "Татнефти", "МТС", "Мосэнерго", "ОГК-2", "Роснефти", "Самолет", "ТГК-1", "Сургутнефтегазу", "Ростелекому"), может столкнуться с повышенными понижательными рисками в связи с потерей многими компаниями важных краткосрочных драйверов роста и сохраняющейся экономической неопределенностью. В конце июля дополнительным негативным фактором для компаний РФ может стать и публикация полугодовых результатов ввиду рисков как снижения основных финансовых показателей, так и ухудшения прогнозов на среднесрочную перспективу после учета первых санкционных эффектов, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее позитивные сюрпризы могут прийти по эмитентам, которых санкции затронули в меньшей степени (например, производителей удобрений, сектора телекоммуникаций, электроэнергетики и ритейлеров). Об улучшении геополитической обстановки пока говорить не приходится, но и данный фактор рано или поздно реализуется".

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