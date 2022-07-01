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01 июля 2022 года 17:34
"Финам" снизил рекомендацию для ETF Global X China Clean Energy до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для ETF Global X China Clean Energy с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость при этом была сохранена экспертами на уровне 145,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 10 месяцев. "С момента нашей рекомендации от 26 апреля Global X China Clean Energy ETF вырос на 33,9% и достиг нашей целевой цены HKD145,8. Мы сохраняем позитивный взгляд на развитие ВИЭ в Китае и ожидаем, что данная отрасль продолжит уверенный рост в ближайшие годы. При этом мы полагаем, что после значительного роста в последние два месяца краткосрочный "апсайд" в данном ETF отыгран и сейчас хороший момент для фиксации прибыли", - пишет аналитик Сергей Кауфман. Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ETF-АКЦИИ
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