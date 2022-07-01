Лучшая ставка на ослабление рубля на длинном горизонте - бумаги Мечела и Rusal - BCS Global Markets

Низкие цены на металлы и крепкий рубль существенно ограничивают способность металлургов генерировать прибыль, что создает высокие риски на ближайшую перспективу, при этом долгосрочная история по-прежнему привлекательна, считают аналитики BCS Global Markets.

"Оценка сектора металлургии и горной добычи сейчас находится на самом высоком уровне за последний год, несмотря на существенные глобальные политические риски, что создает риски снижения. Сложившаяся ситуация практически полностью связана со снижением рублевой выручки компаний из-за низких цен на металлы, а также укрепления рубля. Очевидно, что сокращение выручки компаний (некоторые из них могут даже стать убыточными в текущих условиях) оказывает давление на котировки их акций", - отмечают эксперты.

"В краткосрочной перспективе мы видим риски для сектора, в особенности для "АЛРОСА", "Северстали" и Polymetal/"Полюса". Тем не менее на длинном горизонте можно ждать улучшения ситуации. Во-первых, мы полагаем, что к концу года рубль должен ослабнуть на фоне восстановления импорта и смягчения мер контроля за движением капитала, что должно подстегнуть спрос на иностранную валюту в России. Лучшей ставкой на ослабление российской валюты мы считаем экспортеров и в первую очередь "Мечел" и UC Rusal, которые обладают достаточно большой чувствительностью к курсу из-за более высокого уровня долга, чем в среднем по сектору. Дополнительную поддержку ценам на металлы к концу года должны оказать потенциальные бюджетные стимулы в Китае", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.