"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с прогнозной ценой $119

"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с прогнозной стоимостью $119 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 50% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Драйвером роста цены акций Emerson Electric является рост спроса на системы автоматизации со стороны крупных предприятий, а также активное участие компании в глобальном процессе перехода к возобновляемой энергетике. Стоимость бумаг существенно скорректировалась в последние месяцы, и на текущих ценовых уровнях акции выглядят привлекательными для покупки", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Emerson Electric - американская промышленная корпорация, которая производит широкий спектр продукции и оказывает инжиниринговые услуги для различных секторов по всему миру.

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