Дальнейший рост котировок акций Pfizer маловероятен - Инвестбанк Синара

Дальнейший рост котировок акций Pfizer Inc. маловероятен, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Pfizer выросли на 3%, после того как компания сообщила, что государство заказало у нее и у BioNTech 105 млн доз вакцины от COVID-19. На наш взгляд, инвесторы справедливо оценили новость, и мы не прогнозируем дальнейшего роста котировок бумаг компании", - пишут эксперты в обзоре.

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