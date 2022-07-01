Рубль может приостановить ослабление в начале следующей недели - BCS Express

Рубль может приостановить ослабление в начале следующей недели, если негативные ожидания инвесторов не оправдаются, однако в случае дальнейшего притока на рынок средств желающих воспользоваться послаблениями валютного контроля, падение рубля способно ускориться без каких-либо других драйверов, говорится в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина.

"Вероятно, после очередного смягчения ЦБ валютных ограничений (в четверг Банк России увеличил до $1 млн максимальный ежемесячный лимит перевода валюты физлицами за рубеж), а также на фоне ранее озвученного намерения властей бороться с завышенным курсом рубля, покупатели инвалюты активизировались. Дополнительным фактором, зачастую вызывавшим ослабление рубля, выступают предстоящие выходные. Многие предпочитают завершать неделю в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Поэтому в начале следующей недели снижение рубля может приостановиться, если негативные ожидания инвесторов не оправдаются. Однако в случае дальнейшего притока на рынок средств желающих воспользоваться послаблениями валютного контроля, падение рубля способно ускориться без каких-либо других драйверов", - пишет аналитик.

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