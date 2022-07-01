Вероятно снижение цены акций Micron Technology в пятницу - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение снижения котировок акций Micron Technology на торгах в пятницу, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Micron Technology представила слабый прогноз по выручке и чистой прибыли на акцию на 4К22: $6,8-7,6 млрд и $1,43-1,83. Оба показателя оказались хуже консенсус-прогноза - на 21% и 37% соответственно. В итоге прибыль на акцию за 2022 год может оказаться ниже текущих оценок аналитиков на 10%. Мы считаем, что снижение котировок компании на 3,4% в ходе расширенной торговой сессии не в полной мере учитывает негативный характер новости, и ожидаем дальнейшего снижения стоимости акций компании", - пишут эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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