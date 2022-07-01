S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3750-3800п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3750-3800 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс с начала текущего года скорректировался вниз на 26%, в том числе на 19% за второй квартал. Это стало одним из худших результатов за всю историю ведения данной статистики. Однако в ближайшие недели рынок может начать отыгрывать ребалансировку в акциях портфельными управляющими. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится в диапазоне 3600-3660 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.