Стоит пока воздержаться от покупок акций газодобывающих компаний в США - BCS Express

Инвесторам пока стоит воздержаться от среднесрочных и долгосрочных покупок акций американских газодобывающих компаний, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"В следующем сезонном цикле роста спроса и цен на газ (сентябрь-ноябрь) в США инвесторам, вероятно, не стоит ожидать обновления майских максимумов в $9/MMBtu. Базовым краткосрочным сценарием является консолидация в диапазоне $4,6-5,6 и затем ограниченный рост, если запасы в хранилищах не начнут расти темпами, опережающими прогнозы. Поэтому возможность заработать в бумагах газодобывающих компаний США может появиться чуть позже. Сейчас, несмотря на значительное снижение, от среднесрочных и долгосрочных покупок лучше воздержаться и, если рассматривать, то только спекулятивные идеи на отскок", - пишет аналитик в обзоре.

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