Котировки цветных металлов продолжат снижаться - Банк "Открытие"

Котировки цветных металлов продолжат снижаться, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

Цены на цветные металлы снизились до уровня марта 2021г, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Так, во II квартале индекс цен LMEX упал почти на 24%, что стало самым сильным снижением с 2008г, отмечается в комментарии.

По оценке "Открытие Research", текущие цены на цветные металлы все еще находятся выше своих фундаментальных значений, которые оцениваются на уровне их Incentive price (цены, которые стимулируют инвестиции в новые проекты). Так, для рынка меди фундаментальный уровень цены сейчас находится в диапазоне $7500- $8000 за тонну. Этот уровень необходим, чтобы привлечь инвестиции в новые проекты и обеспечить долгосрочный баланс рынка на фоне роста спроса на медь и истощения текущих месторождений. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим цветным металлам, указывает Каримов.

"Мы не ожидаем возвращения существенного роста цен в сложившихся условиях, при этом потенциал снижения до фундаментальных уровней остается значительным. Тем не менее, краткосрочная стабилизация котировок цветных металлов может последовать в ближайшие месяцы на фоне ожидания стимулирования экономики со стороны Китая, а также роста вероятности сбоев предложения металлов из-за высоких цен на электроэнергию и выросших иных издержек производства. Так, например, высокие цены на электроэнергию в Европе оказывают влияние на производство алюминия и цинка в этом регионе, что может сдерживать дальнейшее снижение цен", - пишет эксперт банка.

Каримов полагает, что в среднесрочной перспективе по мере снижения экономической активности котировки металлов все же продолжат нисходящий тренд, однако в долгосрочной перспективе не ожидается снижения до уровней 2019-2020гг. Текущий базовый прогноз "Открытие Research" предполагает возобновление роста цен на металл после 2023г на фоне роста спроса со стороны продаж электромобилей и стремления увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе мира.

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