Роснефть успешно адаптируется к новым условиям, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Роснефть" выплатит финальные дивиденды за 2021г в размере 23,63 руб. на акцию, что соответствует доходности в 6,5% и является рекордным объемом за всю историю компании. От "Роснефти" мало кто ожидал неприятных сюрпризов, в отличие от "Газпрома". Большим пакетом (около 19%) компании владеет инвестор из дружественной страны. Кроме того, у "Роснефти" не возникнет трудностей с финансированием инвестпрограммы в случае крупных выплат акционерам: свободный денежный поток за 2021г превысил 1 трлн руб. Акции "Роснефти" на торгах в пятницу возглавили список лидеров роста на открытии, хотя общая динамика смешанная", - отмечает Ващенко.

Эксперт полагает, что госкомпании будут охотнее выплачивать дивиденды после сокращения долей в их капитале нерезидентов из недружественных стран. Новости об их выходе из числа инвесторов станут хорошим драйвером роста для акций, потому что в будущем дивидендная доходность будет высокой. Компаниям нефтегазового сектора сейчас благоприятствует конъюнктура рынка, экспорт удалось переориентировать в страны Азии, и по итогам года нельзя исключать, что прибыль будет сопоставима с прошлогодней.

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