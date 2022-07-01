"Велес Капитал" рекомендует держать акции Polymetal

"Велес Капитал" установил рекомендацию "держать" для акций Polymetal в связи с неясными перспективами компании после разделения, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки Polymetal с февраля 2022г продемонстрировали гораздо более слабую динамику в сравнении с отраслевым индексом и "Полюсом". На наш взгляд, это связано с неопределенностью параметров выделения российских активов. Некоторые подробности, без конкретных деталей должны быть опубликованы в конце июля. Согласно нашим расчетам, выручка российского сегмента в 2022г составит 68% от консолидированной при рентабельности EBITDA 38% против 54% у казахстанского сегмента", - пишет аналитик Сергей Жителев.

По оценке эксперта, выигрыш в маржинальности достигается за счет более низких издержек в Казахстане, где AISC ниже на 28%. Также российские активы примут на себя большую часть долговой нагрузки и 89% всех капитальных затрат. В результате в 2022г FCFF в России составит всего $20 млн против $349 млн в Казахстане, что, на взгляд Жителева, ставит под сомнение дивидендные выплаты российским дивизионом.

"Таким образом, мы полагаем, что разделение Polymetal может оказаться не в пользу российского дивизиона. По нашей оценке, рыночная стоимость акционерного капитала российских активов должна составлять $3,3 млрд, что достаточно близко к текущей капитализации Polymetal на Мосбирже в $3,5 млрд. В связи с неясными перспективами компании после разделения мы устанавливаем рекомендацию "держать" для бумаг Polymetal", - резюмирует эксперт "Велес Капитала".

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