.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
01 июля 2022 года 12:16

Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"

Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 и ниже в ближайшие недели, после чего правительство начнет предпринимать меры, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Курс пары USD/RUB практически выполнил нашу цель 50 руб./$1. Новая волна укрепления рубля в конце июня произошла уже после окончания периода налоговых выплат, даже несмотря на то, что импорт начал постепенно восстанавливаться. Мы полагаем, что в краткосрочном периоде текущих темпов восстановления импорта недостаточно для прекращения укрепления рубля. Процесс носит самовоспроизводящийся характер - чем больше укрепляется рубль, тем больше валюты должны продать экспортеры для того, чтобы получить тот же объем рублей для финансирования расходов внутри страны", - пишут эксперты.

Аналитики отмечают, что в страну с каждым днем поступает новый объем валюты, на которую импортеры не в состоянии предъявить достаточный спрос. Нужны новые покупатели, а их просто нет. Те, кто хотел купить валюту на долгий срок и без "плеча", уже давно это сделали. Растет вероятность того, что начнется принудительное закрытие позиций (маржин-коллы) в USD/RUB у спекулянтов, которые в последние месяцы покупали пару с "плечом". Это, по мнению экспертов, вызовет новую резкую волну укрепления рубля.

"Министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности валютных интервенций в 2022г и признал, что повлиять на ситуацию в текущий момент может только "выход на рынок ЦБ РФ или Минфина". Полагаем, что в ближайшие недели ситуация будет развиваться стремительно. Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 или ниже, после чего правительство начнет предпринимать меры", - прогнозируют стратеги телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
01 июля 2022 года 18:52
Дивидендные отсечки и сезон отчетностей могут помешать росту рынка акций РФ в июле - "Велес Капитал"
Дивидендные отсечки и сезон отчетностей могут помешать росту российского рынка акций в июле текущего года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок с фундаментальной точки зрения в июле, особенно во второй половине месяца после основных...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 18:28
Инвесторам на рынке США стоит обратить внимание на перепроданные технологичные "фишки" - BCS Express
Инвесторам на американском рынке акций стоит обратить внимание на перепроданные технологичные "фишки" и при этом постепенно выходить из бумаг компаний, связанных с нефтью и газом, говорится в обзоре эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Первые полгода завершились для рынка акций США негативно...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 17:59
Инвестбанк Синара рекомендует продавать акции Palo Alto Networks
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует продавать акции Palo Alto Networks в связи с их текущей переоцененностью по фундаментальным показателям, сообщается в обзоре. "Мы начинаем анализ Palo Alto Networks, присваивая акциям эмитента рейтинг "продавать" при целевой цене в $400 за штуку,...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 17:34
"Финам" снизил рекомендацию для ETF Global X China Clean Energy до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для ETF Global X China Clean Energy с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость при этом была сохранена экспертами на уровне 145,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 10 месяцев. "С момента нашей...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 17:14
Лучшая ставка на ослабление рубля на длинном горизонте - бумаги Мечела и Rusal - BCS Global Markets
Низкие цены на металлы и крепкий рубль существенно ограничивают способность металлургов генерировать прибыль, что создает высокие риски на ближайшую перспективу, при этом долгосрочная история по-прежнему привлекательна, считают аналитики BCS Global Markets. "Оценка сектора металлургии и горной...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 16:44
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с прогнозной ценой $119
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с прогнозной стоимостью $119 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 50% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Драйвером роста цены акций Emerson Electric является рост спроса на...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 16:24
Дальнейший рост котировок акций Pfizer маловероятен - Инвестбанк Синара
Дальнейший рост котировок акций Pfizer Inc. маловероятен, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Акции Pfizer выросли на 3%, после того как компания сообщила, что государство заказало у нее и у BioNTech 105 млн доз вакцины от COVID-19. На наш взгляд, инвесторы справедливо оценили...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 16:05
Рубль может приостановить ослабление в начале следующей недели - BCS Express
Рубль может приостановить ослабление в начале следующей недели, если негативные ожидания инвесторов не оправдаются, однако в случае дальнейшего притока на рынок средств желающих воспользоваться послаблениями валютного контроля, падение рубля способно ускориться без каких-либо других драйверов,...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 15:45
Вероятно снижение цены акций Micron Technology в пятницу - Инвестбанк Синара
Вероятно продолжение снижения котировок акций Micron Technology на торгах в пятницу, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Micron Technology представила слабый прогноз по выручке и чистой прибыли на акцию на 4К22: $6,8-7,6 млрд и $1,43-1,83. Оба показателя оказались хуже...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 15:25
S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3750-3800п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3750-3800 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс с начала текущего года скорректировался вниз на 26%, в том числе на 19% за второй квартал. Это стало одним из худших...    читать дальше
.
Страница 1 из 18
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.