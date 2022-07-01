.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Страхи глобального спада доминируют на сырьевом рынке - "Открытие Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 июля 2022 года 11:55
Страхи глобального спада доминируют на сырьевом рынке - "Открытие Инвестиции"
Страхи глобального спада доминируют на сырьевом рынке, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции". "Сырьевые контракты встретили начало нового квартала широким падением. Главной идеей является высокая вероятность рецессии в США, а также спад темпов роста мировой экономики. Хотя в нефти дефицит поставок всё ещё остаётся", - пишет аналитик Андрей Кочетков. Эксперт напоминает, что накануне участники ОПЕК+ приняли решение о повышении добычи в августе на 648 тыс. бар. в сутки. Однако фактические объёмы добычи могут быть заметно ниже, так как у России производство сократилось из-за проблем со сбытом в Европе, а многие другие участники соглашения не могут нарастить производство из-за слабых инвестиций в предыдущие годы. "Президент США Джо Байден намерен в июле посетить несколько арабских стран. По его словам, он не собирается напрямую просить главу Саудовской Аравии увеличить добычу. Впрочем, если отслеживать его выступления, то в его словах постоянно звучит директива "я обратился к ним, поскольку они должны увеличить добычу". Однако никакие просьбы не смогут пробурить новые скважины и создать инфраструктуру доставки нефти на побережье, если инвестиции в такую работу не вкладывались. По различным оценкам, в ОПЕК осталось не более 1,0 млн бар. в сутки в качестве резерва", - указывает Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
.
01 июля 2022 года 18:52
Дивидендные отсечки и сезон отчетностей могут помешать росту рынка акций РФ в июле - "Велес Капитал"
Дивидендные отсечки и сезон отчетностей могут помешать росту российского рынка акций в июле текущего года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок с фундаментальной точки зрения в июле, особенно во второй половине месяца после основных... читать дальше
.01 июля 2022 года 18:28
Инвесторам на рынке США стоит обратить внимание на перепроданные технологичные "фишки" - BCS Express
Инвесторам на американском рынке акций стоит обратить внимание на перепроданные технологичные "фишки" и при этом постепенно выходить из бумаг компаний, связанных с нефтью и газом, говорится в обзоре эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Первые полгода завершились для рынка акций США негативно... читать дальше
.01 июля 2022 года 17:59
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует продавать акции Palo Alto Networks в связи с их текущей переоцененностью по фундаментальным показателям, сообщается в обзоре. "Мы начинаем анализ Palo Alto Networks, присваивая акциям эмитента рейтинг "продавать" при целевой цене в $400 за штуку,... читать дальше
.01 июля 2022 года 17:34
"Финам" понизил рекомендацию для ETF Global X China Clean Energy с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость при этом была сохранена экспертами на уровне 145,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 10 месяцев. "С момента нашей... читать дальше
.01 июля 2022 года 17:14
Низкие цены на металлы и крепкий рубль существенно ограничивают способность металлургов генерировать прибыль, что создает высокие риски на ближайшую перспективу, при этом долгосрочная история по-прежнему привлекательна, считают аналитики BCS Global Markets. "Оценка сектора металлургии и горной... читать дальше
.01 июля 2022 года 16:44
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с прогнозной стоимостью $119 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 50% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Драйвером роста цены акций Emerson Electric является рост спроса на... читать дальше
.01 июля 2022 года 16:24
Дальнейший рост котировок акций Pfizer Inc. маловероятен, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Акции Pfizer выросли на 3%, после того как компания сообщила, что государство заказало у нее и у BioNTech 105 млн доз вакцины от COVID-19. На наш взгляд, инвесторы справедливо оценили... читать дальше
.01 июля 2022 года 16:05
Рубль может приостановить ослабление в начале следующей недели, если негативные ожидания инвесторов не оправдаются, однако в случае дальнейшего притока на рынок средств желающих воспользоваться послаблениями валютного контроля, падение рубля способно ускориться без каких-либо других драйверов,... читать дальше
.01 июля 2022 года 15:45
Вероятно продолжение снижения котировок акций Micron Technology на торгах в пятницу, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Micron Technology представила слабый прогноз по выручке и чистой прибыли на акцию на 4К22: $6,8-7,6 млрд и $1,43-1,83. Оба показателя оказались хуже... читать дальше
.01 июля 2022 года 15:25
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3750-3800 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс с начала текущего года скорректировался вниз на 26%, в том числе на 19% за второй квартал. Это стало одним из худших... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.