Акции Яндекса привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Акции "Яндекса" привлекательны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Акции "Яндекса" снизились с максимальных значений на 70% из-за геополитической неопределенности, инфраструктурных рисков и смещения фокуса инвесторов на акции стоимости. Компания торгуется с дисконтом в 35% к среднему историческому мультипликатору EV/EBITDA за последние 3 года. Укрепление позиции на рекламном рынке, рост e-commerce и снижение правовых рисков могут поддержать акции компании", - отмечается в комментарии.

Эксперты указывают на следующие драйверы роста акций компании:

- Приток рекламных бюджетов на фоне приостановки продажи рекламы в Google: "Ввиду этих ограничений единственной альтернативой для рекламодателей остается российский поисковик "Яндекса". Ожидаем, что даже при сокращении рынка рекламы на 20%, рекламный бизнес компании покажет устойчивую динамику на фоне увеличение рыночной доли".

- Сохранение высоких темпов роста в e-commerce: "По оценкам Infoline, в 2022г рынок может увеличиться на 51%. Считаем, что e-commerce Яндекса сохранит высокие темпы роста на фоне развития собственных торговых марок и легализации параллельного импорта, а фокус на оптимизацию расходов позволит повысить эффективность данного бизнеса".

- Разрешение вопроса с еврооблигациями снижает правовые риски и позволяет компании больше сфокусироваться на развитии бизнеса.

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