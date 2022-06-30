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30 июня 2022 года 18:20
Рубль в 3К22 может перейти к более активному ослаблению - BCS Express
Рубль в III квартале 2022г может перейти к более активному ослаблению, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. Аналитик констатирует, что во II квартале рубль показал беспрецедентные темпы укрепления: доллар с 83,2 руб. упал до 50 руб., достигнув минимальных с мая 2015г уровней. Таким образом, по сравнению с историческим максимумом, установленным в марте чуть выше 121,5 руб./$1, доллар подешевел почти в 2,5 раза. Столь сильная динамика рубля, по мнению Бабина, обусловлена рыночным дисбалансом, который образовался из-за превышения предложения инвалюты над спросом. В условиях усиления санкционного давления на Россию и в целом негативной геополитической обстановки импорт во II квартале резко упал и восстанавливается слишком медленно, поэтому сохраняется низкий спрос на инвалюту. К тому же ее покупки прекратились в рамках бюджетного правила. "Основной задачей властей и ЦБ в наступившем квартале станет стимуляция спроса на инвалюту, так как текущая завышенная стоимость рубля угрожает доходам госбюджета и экспортеров, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Если властям удастся разработать новый эффективный механизм бюджетного правила, это вернет рубль на более низкие, экономически оправданные уровни. При текущих ценах на сырье справедливый курс российской валюты находится в районе 70 руб./$1. Ослаблению рубля будет способствовать и вероятное восстановление импорта. Реализация данного сценария предполагает возвращение доллара в коридор 65-75 руб./$1 в III квартале". При этом, если мировая экономика перейдет к стагнации, а инфляция останется высокой, жесткая монетарная политика центробанков будет лишь ухудшать долгосрочные экономические перспективы, уверен Бабин. Появление отчетливых признаков подобной тенденции вызовет быстрое снижение сырьевых цен. "В результате рубль может перейти к более активному ослаблению, доллар способен повыситься значительно выше 75 руб./$1. Кроме того, 9 сентября истекает полугодовой срок ограничений на отдельные операции с инвалютой, в том числе в наличной форме. Вероятно, они будут отменены, если внешние рыночные или геополитические условия не воспрепятствуют такому шагу. Это окажет дополнительное давление на рубль", - прогнозирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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