Акции General Mills интересны для покупок на среднесрочную перспективу - BCS Express

Акции General Mills Inc. интересны для покупок на среднесрочную перспективу, отмечается в аналитическом материале BCS Express.

"Мировой производитель фирменных продуктов питания General Mills представил результаты за IV фискальный квартал 2022г. Бумаги отреагировали ростом на 6,5%, несмотря на общее снижение широкого рынка. Менеджмент ожидает, что органический рост продаж составит в пределах 4-5%. Существенного роста прибыли на акцию не ожидается, ввиду сохранения расходов по реструктуризации продуктового портфеля. Компания повысила квартальный дивиденд до $0,54. Форвардная дивидендная доходность составляет 3,07%. Допускаю, что результаты прибыли на акцию по итогам следующего фискального года будут лучше, чем скромный прогноз менеджмента - рост составит в районе 4-6% г/г.", - пишет аналитик Никита Покровский.

По его мнению, техническая картина сигнализирует о высокой вероятности продолжения роста. Краткосрочной целью является уровень $79,5, а среднесрочной - $86,5. "При достижении последней цели целесообразно рассмотреть закрытие, как минимум, большей части позиции, - указывает эксперт. - Ввиду фундаментальной и технической картины рекомендую инвесторам рассматривать бумаги для покупок со среднесрочным горизонтом удержания".

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