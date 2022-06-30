Средняя цена нефти Brent в 2022г, вероятно, составит $105/барр. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Средняя цена нефти Brent в 2022г, вероятно, составит $105 за баррель, а в 2023г - $85 за баррель, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Наш новый прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022г составляет $105/барр., на 2023г - $85/барр. Дефицит предложения и сезонный спрос создают условия для "идеального шторма" на рынке нефти. Летом вероятен краткосрочный рост цен на нефть к $120-140/барр. Запасы нефти в США с учетом стратегического резерва упали до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2005 году. Кроме того, добыча нефти в РФ в апреле упала на 1 млн б/д и восстановилась в мае только на 100 тыс. б/д. С учетом эмбарго ЕС на импорт российской нефти и логистических ограничений перспективы восстановления добычи нефти затруднены", - пишут эксперты.

Аналитики обратили внимание на смягчение антиковидных мер Китаем. "В других странах ограничения уже почти сняты, что открывает хорошие перспективы для туризма и повышает спрос на топливо. Однако высокие цены на нефть сдерживают рост мирового потребления, а возросшие риски экономического спада в ЕС и США создают менее позитивную картину для нефти до конца 2022г", - отмечают в "ВТБ Мои Инвестиции".

По оценке стратега Алексея Михеева, дисконт российской нефти Urals к Brent может быть в среднем $25 за баррель в 2022г. За счет адаптации маршрутов отгрузки дисконт в Urals будет сжиматься до $15 в 2023г. Эксперт прогнозирует среднюю цену Urals в 2022г на уровне $80/барр., в 2023г - $70/барр.

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