Коррекция рубля не отменяет возможности новых максимумов - "Велес Капитал"

Коррекция рубля не отменяет возможности достижения российской валютой новых максимумов, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Словесные интервенции представителей финансово-экономического блока в отношении курса рубля и окончание периода налоговых платежей на время притормозили укрепление российской валюты. После достижения в среду отметки 50,01 руб./$1 рубль скорректировался и сегодня днем торговался в районе 52,5 руб./$1. Мы полагаем, что в ближайшее время участники локального валютного рынка займут осторожную позицию, ожидая новых мер правительства в отношении валютного рынка. Однако если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то можно будет ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже 50 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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