"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФосАгро с целью 9400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 9400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,4%, стоп-приказ: 7480 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что дефицит удобрений и продовольствия в мире привели к высоким ценам на основную продукцию "ФосАгро" (фосфорсодержащие и азотные удобрения), а также минимизировали шансы введения санкций против компании. Данные факторы, по мнению аналитиков, способствуют стабильному положению "ФосАгро" на мировом рынке и улучшению ее финансовых показателей в ближайшие отчетные периоды.

"С технической точки зрения цена акции пробивает локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 9400 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 7480 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,37", - указывают стратеги "Финама".

"ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

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