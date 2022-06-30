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30 июня 2022 года 15:41
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Fix Price с целью 508 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Fix Price с целью 508 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Единственный публичный представитель сегмента фиксированных цен в России Fix Price последние кварталы сталкивался с дополнительным давлением на финансовые результаты. Оно было вызвано сложной эпидемиологической обстановкой и соответствующими ограничениями, а также ухудшением макроэкономической ситуации в ряде регионов присутствия. Пандемия начала отступать, что может позволить ритейлеру вновь вернуться к прежней устойчивой динамике роста. Мы уверены, что у компании сохраняются возможности для экспансии, о которых было заявлено при IPO, и они даже увеличились", - пишет аналитик Артем Михайлин. По мнению эксперта, рынок фиксированных цен продолжит расширяться как ответ на ухудшение условий для потребителя, а Fix Price остается монополистом в сегменте и единственным значимым игроком. Даже в непростых для бизнеса ситуациях компания показала устойчивый высокий уровень рентабельности бизнеса, и эксперт полагает, что она сможет улучшать маржинальность в дальнейшем. "Инвестиционный профиль Fix Price сейчас схож с X5 Retail Group в силу общих присущих компаниям проблем, - отмечает Михайлин. - Среди них зарубежная юрисдикция головной компании, технические трудности с выплатой дивидендов, отсутствие торгов акциями и низкая ликвидность доступных GDR. Мультипликаторы ритейлера показали более чем двукратное падение относительно периода первичного размещения. По мере того как компания будет решать накопившиеся проблемы, фундаментальные факторы начнут оказывать все большее влияние на стоимость ее бумаг. Мы сохраняем позитивный взгляд на Fix Price". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX-PRICE-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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