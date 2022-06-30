"Финам" повысил рекомендацию для акций Southern до "покупать"

"Финам" повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций Southern Co., сохранив целевую цену на уровне $82 за штуку на май 2023г, что предполагает потенциал роста 16,11% без учета дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Котировки акций Southern в июне "просели" вместе с широким рынком и теперь дают точку для входа долгосрочным инвесторам. Компания планирует завершить единственный в США проект строящейся АЭС к концу 2023 года, что должно улучшить ESG-показатели, а также закончить многолетний период переоценок и финансовых потерь, возникавших на разных стадиях строительства. Кроме того, акции Southern предлагают высокую, по меркам американского рынка, дивидендную доходность NTM 3,9%", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Southern Co. - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом.

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