S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3770-3840п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3770-3840 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 завершил прошлую торговую сессию в минусе. RSI удерживается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на попытки "быков" удержать позиции, однако вероятность разворота тренда в пользу покупателей в ближайшее время по-прежнему слаба. Следующий уровень сопротивления находится в районе психологически значимой отметки 3990-4000 пунктов, ближайшей поддержкой по-прежнему служит диапазон 3600-3660 пунктов", - пишут эксперты.

Аналитики напоминают, что 29 июня глава ФРС Джером Пауэлл выступил на форуме ЕЦБ, признав в ходе дискуссии, что усилия по борьбе с высокой инфляцией и ужесточение ДКП сопровождаются рисками серьезного замедления экономической активности и, хотя "мягкая посадка" экономики все еще возможна, этот процесс будет сложным, а его результат не гарантирован регулятором.

Согласно финальной оценке, в I квартале ВВП США сократился на 1,6% кв/кв, тогда как ранее возможное падение оценивалось в 1,5%. В настоящий момент консенсус-прогноз экономистов предполагает рост экономики США в текущем квартале на 2,5% кв/кв, тогда как ФРБ Атланты ожидает нулевую динамику ВВП страны, отмечается в комментарии.

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