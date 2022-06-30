Участники валютного рынка, возможно, займут осторожную позицию в ближайшее время - "Велес Капитал"

Участники локального валютного рынка, возможно, займут осторожную позицию в ближайшее время, предполагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль торгуется в четверг днем в районе 52,5 руб./$1. Мы полагаем, что в ближайшее время участники локального валютного рынка займут осторожную позицию, ожидая новых мер правительства в отношении валютного рынка. Однако если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то можно будет ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже 50 руб./$1", - отмечает эксперт в комментарии.

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