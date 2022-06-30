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30 июня 2022 года 13:28
Акции Яндекса и HeadHunter могут быть наиболее привлекательны в IT-секторе в 3К22 - BCS Express
Акции "Яндекса" и HeadHunter могут быть наиболее привлекательными для инвестиций в IT-секторе в третьем квартале 2022 года, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "IT-сектор выглядит слабо во II квартале и в целом в 2022 году. На котировки акций давят рост процентных ставок в экономике, а также заморозка нерезидентов, которые во многом обеспечивали высокую оценку бумаг. На III квартал ожидания по акциям нейтральные. Многие бумаги сильно скорректировались, однако российские инвесторы не готовы закладывать столь существенную премию за будущий рост, как это было раньше", - пишет аналитик в комментарии. "Лучше других в секторе могут выглядеть бумаги "Яндекса". Сильный драйвер для акций компании - высокие темпы роста выручки. Компания быстро растет в сегменте "Такси", направлении e-commerce. Онлайн-ритейл в моменте давит на рентабельность группы, но в перспективе может стать важным фактором роста масштабов бизнеса эмитента, - указывает Пучкарев. - Также привлекательны акции HeadHunter. Компания работает с высокой рентабельностью и при этом показывает отличные темпы роста прибыли. В 2022 году скорость роста выручки, скорее всего, снизится относительно рекордных уровней 2021 года, однако останется высокой. Сильная сторона HeadHunter - лидирующие позиции на рынке и перспективы расширения бизнеса в регионах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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