Актуальный текущий диапазон цены нефти - $110-120/барр. - ПСБ

Актуальный текущий диапазон котировок нефти марки Brent - уровни $110-120 за баррель, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на нефть в четверг продолжают отыгрывать отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Небольшую поддержку оказывают позитивные данные по деловой активности в производственном секторе Китая за июнь. Учитываю непростую ситуация на нефтяном рынке, считаем, что актуальный диапазон котировок нефти марки Brent - уровни $110-120 за баррель", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.