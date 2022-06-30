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30 июня 2022 года 10:50
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, макростатистика в еврозоне и США: - ГОСА "ФосАгро", "РусГидро" и "Газпрома"; - Статистика занятости в Германии и еврозоне за июнь; - Данные по инфляции в Германии за июнь; - Розничные продажи в Германии за май; - Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за май. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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