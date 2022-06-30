"Финам" повысил рекомендацию для акций Nike до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Nike Inc. с "держать" до "покупать", подтвердив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $131,06 за штуку на июнь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций Nike с момента выпуска рекомендации от 1 июня скорректировались вниз, следуя рыночным настроениям. 27 июня компания неплохо отчиталась о результатах за четвертый квартал и полный 2022 ф.г., показатели по выручке и прибыли превзошли ожидания рынка. Менеджмент эмитента сохраняет позитивное видение долгосрочных перспектив компании, а мы отмечаем ее готовность продолжать бороться за лояльность клиента и сохранение лидерства в сегменте", - указывает эксперт Анна Буйлакова.

Nike Inc. - одна из самых значимых компаний на рынке товаров для спорта. Занимается дизайном, разработкой, маркетингом и продажей товаров через собственные магазины и сеть дистрибьюторов. Непосредственным производством занимаются сторонние подрядчики.

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